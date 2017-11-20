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20 Kasım 2017 14:40

Yozgat Belediyesi kışa hazır

Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan 18 araç, 120 personel ile 3 bin tuz ve kum stokuyla kışa hazır olduklarını söyledi.

Yozgat Belediyesi kışa hazır

20 Kasım 2017 14:40


Yozgat Belediyesi kış şartları ile mücadele kapsamında Karla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yaptı. Toplantıda kış hazırlıkları ve alınacak önlemler konuşuldu. 7 gün 24 saat kış şartlarıyla mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan,"18 tane karla mücadele aracımız var. Greyder, bıçaklı kar küreme aracı ve yükleyici aracımız bulunuyor. Bunun haricinde kamyonlarımızla da mücadeleye destek olacağız. 3 bin ton karla mücadelede kullandığımız karışık tuz ve çakıl var. Bu yıl yollarda tuzu az kullanıp çakıl ve kumu fazla kullanacağız. Vatandaşımızın can güvenliğini düşünüyoruz. Ancak kazalara sebep olacak durumlarda mecbur kaldığımız yerlerde tuzu kullanacağız. Yaklaşık 120 personel ile karla mücadele edeceğiz. Mücadelemiz 7 gün 24 saat devam edecek. 10 ton soliyonumuz var. Vatandaşın yoğun olarak kullandıkları yerlerde bu solisyonlar kullanılacak" dedi.


Kılınçaslan ayrıca vatandaşların da kış şartlarında hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek önlem almaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.




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