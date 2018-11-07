Yozgat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Belediye işçilerinin de katılımı ile Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen toplu iş sözleşme imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, hayalleri gerçeklere dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek “2011 yılında çıktığımız bu yol için hayal demişler, ama bugün o hayaller gerçeğe dönüşmeye başladı. Hak-İş Konfederasyonumuz 2011 yılından bu güne kadar taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için mücadele vermiştir. Çıktığımız bu uzun ve zor yolda bugün artık belediye şirketlerinde yetkilerimiz çıkıyor, toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. İnşallah diğer kurumlarında da yetkilerimiz çıkar biran evvel toplu iş sözleşmelerimizi imzalarız. Göreve geldiği günden bu güne kadar işçinin emekçinin alın teri kurumadan ödeyen Belediye Başkanı Kazım Arslan Bey'e teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Belediyesi olarak işçinin hakkının her şeyden önce geldiğini belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise “Biz işçilerimizin bizim dönemimizde daha rahat edeceğini söylemiştik ve işçilerimiz rahat bir 5 sene geçirdiler. Kısa süreli bazı zorluklardan kaynaklanan gecikmelerin dışında birinci önceliğimiz hep işçilerin maaşlarını ödemek oldu. Hiçbir zaman işçilerimizin maaşı konusunda bir sıkıntı olmadı ve Yozgat Belediyesi işçi maaşlarını geç ödemesiyle konuşulan bir belediye olmadı. Bizim için işçinin hakkı her şeyden önce geldi. Ne mutlu bize ki güzel şeylere vesile oluyoruz, bu kadar insanın ekmeğine rızkına vesile oluyoruz. Bunun şerefi bize yeter de artar” şeklinde konuştu.