Yozgat Belediyesi’nden Çamlık Milli Parkı’na yeni tesis

Yozgat Çamlığı Milli Parkın işletmesini Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden alan Yozgat Belediyesi, yaklaşık 600 bin lira harcayarak restore ettirdiği Çamlık Et Lokantası bugün ilk konuklarını ağırladı. Düzenlenen programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, siyasi parti il başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkını sosyal hayata kazandırdığı içi Yozgat Belediyesi Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür eden Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta yaşam kalitesini artıracak çalışmaları desteklediklerini belirterek Yozgat’ı Termal Kongre ve Spor Turizm Merkezi haline getireceklerini söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise,"Yozgat Çamlığı Milli Parkı, yapılan hizmetlerle her geçen gün güzelleşecek ve gelişecek. Yozgat’ı yaptığımız hizmetlerle gelişen, değişen ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz"dedi.

Parkın 15 yıldır ihmal edildiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da,"Her zaman söylüyorum Çamlık, Yozgat’ın il göz ağrısı ve vazgeçilemeyecek bir mekanı. Herkesi iftiharla gezdirebileceğimiz bir yer. Ama son yıllarda 10-15 yıldır Çamlık ihmal edildi ve 2. planda kaldı. Her şeyin ötesinde yeşil alandan başka bir şey kalmadı. İnsanların vakit geçirecekleri sosyal olarak oyalanacakları mekanlar kalmadı. Bu sene basında Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Çamlığın işletmesini Yozgat Belediyesi olarak biz kiraladık. Bütün işletmelerin bakımı, onarımı bize geçti. Çamlığı, Yozgat’ın iftihar edeceği bir mekan olarak planladık. İlk etapta Çamlık Et Lokantası’nı 600 bin lira bir harcama ile restore ettik. Açılışını da bugün itibariyle gerçekleştirdik. Çamlığı, Yozgat’ın sosyal ihtiyacına cevap verecek bir mekan haline getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Vali Yurtnaç, Belediye Başkanı Arslan ve Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Çamlığı Milli Parkında ATV turuna katıldı.