Yozgat Çamlığı’nda oryantiring şampiyonası düzenlendi

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı’nda düzenlenen Okullararası Türkiye Oryantiring Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası’na 40 ilden 350 sporcu katıldı. Bölgelerinde gerçekleştirilen yarışmalarda ilk 4’e giren sporcular, Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterdiler. Çamlığı Milli Parkı’nda başlayan yarışmada sporcular 3 kilometrelik parkurda ellerindeki harita ve pusulalarla hedeflerini bulmak için üstün performans sergilediler. Zamanla yarışan sporcuların ormanlık alandaki mücadeleleri nefes kesti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç, 40 ilden sporcuları yarıştığı şampiyona hakkında bilgiler vererek "Okullar arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yapılıyor. Türkiye çapında 350 sporcumuz bu şampiyonaya katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza başarı belgesi ve madalyaları verildi" dedi.

Yozgat Okul Sporları İl Temsilcisi Abdullah Ceylan ise "Yozgat’ta ilk defa oryantiring şampiyonasını Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda gerçekleştirdik. 350 sporcunun katılımıyla okullararası yıldız ve küçük erkekler ile kızlarda Türkiye Şampiyonası yaptık. Sporcular başarılı olmak için Yozgat’a geldiler. Yıldız kız ve erkekler de 3000 metrelik parkur var, küçük kız ve erkeklerde ise mesafe 2000 metre parkurda yarıştılar. Oryantiring sporu ülkemizde gelişmekte olan bir spor ve yön bulma sporudur. En kısa sürede sporcular ellerindeki haritalarla hedefi bulup yarışmayı en kısa sürede bitirmeye çalışıyorlar. Yozgat’ta düzenlenen şampiyonada 40 ilden 350 sporcu başarılı olmak için ter döktü” şeklinde konuştu.

Şampiyonaya Ordu’dan katılan ve 3 yıldır oryantiring sporuyla uğraşan Dilek Bilgin isimli yarışmacı hedefinin şampiyonluk olduğunu ve oryantiring sporunu yapmayı çok sevdiğini söyledi. Kahramanmaraş’tan yarışmaya katılan Uzer İncecik ise oryantiring sporunun bir doğa sporu olduğu belirterek,bölgelerinde takım halinde ikinciliği elde ederek Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldıklarını dile getirdi.

Düzenlenen şampiyonada dereceye giren takımlara ve sporculara ise kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.