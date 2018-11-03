Yozgat Cezaevi inşaatı yıl sonu tamamlanacak

Yozgat'ta yapılan 2 bin 500 kişilik T tipi kapalı ve açık cezaevinde incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, cezaevinin bu yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapımı süren yeni cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu. Müteahhit firma görevlilerinden bilgi alan milletvekili Başer, cezaevi inşaatının 110 milyon liraya mal olduğunu dile getirdi.

Cezaevi inşaatının bu yıl sonunda tamamlanacağını hatırlatan Başer ,“2 tane bin 540 kişilik T Tipi kapalı cezaevimiz var. 960 kişilikte açık cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 500 kapasiteli bir cezaevi. Burasının yaklaşık maliyeti 110 trilyon civarında. Burada kalan mahkum sayası daha da fazla olacaktır” dedi.

Cezaevinin güvenliğinin sağlaması için bir tabur asker bulunacağını aktaran Başer, “Buraya cezaevi müdürleri ve diğer personelleri de atanmış durumdadır. Bir taraftan da infaz memurları alımı devam ediyor. Burası bittiğinde Yozgat ekonomisine, esnafına da ciddi anlamda katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.