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Yozgat Çözüm Koleji Atatürk'ü andı

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.


Çözüm Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında saat 9'u 5 gece saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon katılımcılara izletildi. Sinevizyon etkinliğinin ardından ise okul korosu Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

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