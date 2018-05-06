Yozgat Çözüm Koleji yıl sonu sergisi beğeni topladı

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde büyük bir özveri ile yaptıkları çalışmaları yılsonu ve tanıtım günlerinde sergilediler. Öğrenciler tarafından sergilenen yaklaşık 500 proje katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı başından bu yana okul öğretmenleri eşliğinde öğrenciler tarafından üretilen projelerin yılsonu sergisinde beğeniye sunulduğunu söyleyen Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Amacımız burada olduğu gibi bilim, kültür, sanat ve teknolojiye yönelik etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize yeni ufuklar kazandırmaktır. Bizlere düşen en büyük görev çocuklarımızın hayal güçlerini teşvik etmektir. Çocuklarımız merak etsinler, bir şeyleri üretsinler. Bırakalım çocuklarımız icat çıkarsınlar. Çocuklarımıza başta bilim ve teknoloji, kültür-sanatı sevdirmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerleyen yıllarda da projelerimizi daha da geliştirerek yeni sergiler açmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra Çözüm Koleji’nde açılışı gerçekleştirilen yılsonu sergisini gezen veliler ve katılımcılar öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı.