Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 11:17

Yozgat Çözüm Koleji yıl sonu sergisi beğeni topladı

Yozgat Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından dönem içerisinde hazırlanan 500’e yakın proje, yılsonu sergisi ve tanıtım günlerinde beğeniye sunuldu.

Yozgat Çözüm Koleji yıl sonu sergisi beğeni topladı

06 Mayıs 2018 11:17


Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde büyük bir özveri ile yaptıkları çalışmaları yılsonu ve tanıtım günlerinde sergilediler. Öğrenciler tarafından sergilenen yaklaşık 500 proje katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.


2017-2018 eğitim öğretim yılı başından bu yana okul öğretmenleri eşliğinde öğrenciler tarafından üretilen projelerin yılsonu sergisinde beğeniye sunulduğunu söyleyen Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Amacımız burada olduğu gibi bilim, kültür, sanat ve teknolojiye yönelik etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize yeni ufuklar kazandırmaktır. Bizlere düşen en büyük görev çocuklarımızın hayal güçlerini teşvik etmektir. Çocuklarımız merak etsinler, bir şeyleri üretsinler. Bırakalım çocuklarımız icat çıkarsınlar. Çocuklarımıza başta bilim ve teknoloji, kültür-sanatı sevdirmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerleyen yıllarda da projelerimizi daha da geliştirerek yeni sergiler açmaya devam edeceğiz” dedi.


Daha sonra Çözüm Koleji’nde açılışı gerçekleştirilen yılsonu sergisini gezen veliler ve katılımcılar öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç