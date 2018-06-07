Yozgat Çözüm Koleji’nde mezuniyet sevinci

Yozgat Çözüm Koleji gerçekleştirdiği etkinliklerde olduğu gibi düzenledikleri mezuniyet töreni ile de renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılını dolu dolu ve başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz,"Çözüm Koleji olarak eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerde de önemli başarılara imza attık. Hepimizin amacı çocuklarımızın farklı yetişmesi bilgili, kültürlü, yabancı dil bilen, özgüveni yüksek sadece ülkemizi değil dünyaya yön verecek insanlar olmasıdır. Bizler ve değerli velilerimiz bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından yıl boyunca düzenlenen sosyal, sportif, kültürel etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve belgeleri verildi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından öğretmenlere çiçek takdim edildi ve kep atma ile mezuniyet töreni sona erdi.