Yozgat Çözüm Koleji'nde 'Okula Uyum Eğitimi' başladı

2018 - 2019 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilk ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerinin okul kaygılarını gidermek, onlara okul ortamını sevdirmek ve okul arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla Yozgat Çözüm Koleji'nde düzenlenen okula uyum haftası başladı. 3 gün boyunca devam edecek uyum haftasında öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilecek olan birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle uyum sorunlarını büyük ölçüde tamamlamış olacak.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, "2018-2019 eğitim öğretim yılında anaokulu, birinci sınıflar ve beşinci sınıfların katılımıyla oryantasyon eğitim haftamız başladı. Öğrencilerimiz farklı bir ortama girdiler. İster istemez hem velilerde hem de öğrencilerimizde bir tedirginlik olacaktır. Okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızı, arkadaşları ve öğretmenleri ile tanıştırma imkanı bulacağız. Bu arada öğretmen ve veli tanışma etkinliğimizde oldu. Okulumuzda 3 gün boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle hem öğrencilerimizdeki hem de velilerimizde ki tedirginliğin ortadan kalkacağına inanıyorum. Pazartesi günü itibariyle de yeni eğitim öğretim yılımıza başlayacağız" dedi.