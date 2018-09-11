İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat Çözüm Koleji'nde 'Okula Uyum Eğitimi' başladı

Yozgat Çözüm Kolejine kayıt yaptıran anaokulu, ilk ve ortaokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen 3 günlük okula uyum süreci başladı.


2018 - 2019 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilk ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerinin okul kaygılarını gidermek, onlara okul ortamını sevdirmek ve okul arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla Yozgat Çözüm Koleji'nde düzenlenen okula uyum haftası başladı. 3 gün boyunca devam edecek uyum haftasında öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilecek olan birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle uyum sorunlarını büyük ölçüde tamamlamış olacak.


Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, "2018-2019 eğitim öğretim yılında anaokulu, birinci sınıflar ve beşinci sınıfların katılımıyla oryantasyon eğitim haftamız başladı. Öğrencilerimiz farklı bir ortama girdiler. İster istemez hem velilerde hem de öğrencilerimizde bir tedirginlik olacaktır. Okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızı, arkadaşları ve öğretmenleri ile tanıştırma imkanı bulacağız. Bu arada öğretmen ve veli tanışma etkinliğimizde oldu. Okulumuzda 3 gün boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle hem öğrencilerimizdeki hem de velilerimizde ki tedirginliğin ortadan kalkacağına inanıyorum. Pazartesi günü itibariyle de yeni eğitim öğretim yılımıza başlayacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.