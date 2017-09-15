Yozgat Çözüm Koleji’nde ‘okula uyum eğitimi’ verildi.

sınıflara kayıt olan öğrencilerin bir hafta süren ‘okula uyum eğitimi’ tamamlandı.

Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, onlara okul ortamını sevdirmek ve okul arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan ‘okula uyum eğitimi’ Yozgat Çözüm Koleji’nde de tamamlandı. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirilen birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin ardından okula uyum sorunlarını büyük oranda tamamladı.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada “2017- 2018 eğitim öğretim yılında anaokulu, birinci sınıflar ve beşinci sınıfların katılımıyla oryantasyon eğitim haftasını renkli ve eğlenceli bir şekilde tamamladık. Öğrencilerimiz farklı bir ortama girdiler. ister istemez hem velilerde hem de öğrencilerimizde bir tedirginlik vardı. Okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımız, birbirlerini tanıma imkanı buldu. Öğretmen veli tanışma etkinliğimiz oldu. Bu kapsamda hem öğrencilerimizdeki hem de velilerimizdeki tedirginlik ortadan kalkmış oldu. Pazartesi günü itibariyle de yeni eğitim öğretim yılımıza başlayacağız” dedi.