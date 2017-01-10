Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:18

Yozgat Çözüm Koleji’nden İHA’ya ziyaret

Yozgat Çözüm Koleji’nden İHA’ya ziyaret

10 Ocak 2017 15:18

Yozgat Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri, İHA Yozgat Bürosu’nu ziyaret etti.
Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.
Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve Matematik öğretmeni Ali Ekin, İHA Yozgat Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül’ü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Gazetecilik mesleğinin özveri isteyen bir meslek olduğunu söyleyen Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, “Yozgat’ta görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Ziyaretten dolayı Çözüm Koleji Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, Matematik öğretmeni Ali Ekin ve öğrencilere teşekkür eden İHA Yozgat Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül, öğrencilerin gazetecilik mesleği ile ilgili sorularını yanıtlayıp haber ajanslarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç