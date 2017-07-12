Yozgat esnafı 15 Temmuz’u unutmadı

5 milyon ’15 Temmuz Milli İradenin zaferidir’ yazılı afiş, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da esnafa dağıtılmaya başladı.

Yozgat’ta Bozok Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından dağıtılan afişlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, esnafta afişleri işyerlerine astı.

’15 Temmuz Milli İradenin Zaferidir’ yazılı afişte ’Alın terimizdir vatan toprağını sulayan, bileğimizin gücüdür bayrağımızı dalgalandıran, sinemizdir bombalara kurşunlara siper olan, inancımızdır Esnaf ve Sanatkarımızı ayakta tutan. Bizler TESKOMB olarak hamuru ahlak ve erdem ile yoğurulan ahilik geleneğinden geliyoruz. Millet, bayrak, vatan ve devlet müdafaasında bizler de varız. 15 Temmuz destanını yazan kahraman şehit ve gazilerimizi minnet ile anıyoruz’ sloganı yer buldu.

Bozok Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroğlu,"15 Temmuz gecesi Türkiye’de esnafımız Milli İradenin yanında yer aldı. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve TESKOMB’dan gelen mesaj ile esnafımız da milletimiz gibi sokağa döküldü. Hain FETÖ’ye karşı millet olarak tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı dimdik durduk. Şimdi hain darbe girişiminin birinci yıldönümü. TESKOMB, esnaflarımıza dağıtılmak üzere özel bir afiş hazırladı. Biz de kooperatifler olarak bu özel afişi esnafımıza dağıtıyoruz. Esnafımız büyük bir özveri ile bu afişi işyerlerinin en özel yerlerine asıyor. TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül’e bu özel çalışma için teşekkür ediyoruz. Ve esnaflar olarak milli iradenin yanındayız" dedi.