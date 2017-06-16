Yozgat HEM’de yaz okulu başlıyor

Yozgat’ta 8-12 yaş arası öğrencilerin katılacağı yaz okulunda 12 dalda eğitim verilecek. 5 hafta boyunca devam edecek yaz okulunun süresi talebe göre uzatılacak.

Kursların halk eğitim merkezinde verileceğini açıklayan Yozgat Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Şenay Daştan Sipahi, "Yaz okulumuzdan ilk etapta 120 öğrencimizin faydalanmasını bekliyoruz. Toplam 6 grupta 8-12 yaş arasında öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Kursumuz 5 hafta sürecek, talebe göre Ağustos ayında bir program daha başlatabiliriz" dedi.

Yaz okulunun 12 etkinlikten oluşacağını belirten Sipahi, "Eğitmenlerimiz tarafından seramik, okçuluk, müzik, spor, değerler eğitimi, halk oyunları, işaret dili, model uçak yapımı, hafıza teknikleri, İngilizce, ebru ve örücülük kursları öğrencilerimize verilecek. Yaz Okulumuzdan birçok öğrencimizin faydalanmasını umuyorum" şeklinde konuştu.