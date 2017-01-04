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04 Ocak 2017 15:54

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı

04 Ocak 2017 15:54

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu, 2017 yılı toplantısı Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğünde yapıldı.
Halk Sağlığı Müdürlüğünde yapılan toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu olmak üzere kurul üyeleri katıldı.
Toplantı, 2016 yılı içerisinde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında kurumların gerçekleştirdiği çalışmaların sunumuyla başladı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2016 yılı içerisinde uyuşturucu ile yapılan çalışmaları hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alper Özkan, sunum eşliğinde bilgiler verdi.
Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulunda açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili çocukları ve gençleri iyi gözlemlemenin gerektiğini vurguladı. Uyuşturucu maddenin, gençlerin akıllarında tehlikeyi simgelemesi için çalışmalar gerçekleştirmenin gerekliliğine değinen Vali Yurtnaç, her kurum temsilcisinin bu konuda dikkatli olmasını söyledi.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili önceliği okullara vereceklerini aktaran Vali Yurtnaç, okullarda ve şehirde görünen yerlere uyuşturucunun tehlikesini belirten afişlerin asılmasını istedi.
Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile ilgili 2017 yılı planlarının eksik olduğunu belirten Vali Yurtnaç, Şubat ayının başlarında 4-5 ana başlıktan oluşan 2017 yılı eylem planı hazırlanmasını istedi.
Vali Yurtnaç ayrıca alkol ve sigara konusuna da değinerek İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde sigara ve alkol alışkanlığının azaltılmasına yönelik yarışma yapılması öngörüsünde bulundu. Vali Yurtnaç son olarak görev yaptığı iller arasında nüfusa oranlandığında en fazla sigara içilen ilin Yozgat olduğunu da dile getirdi.



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