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21 Haziran 2017 10:59

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar başkanlığında yapıldı.

Yozgat İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı

21 Haziran 2017 10:59


Yozgat Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan ve kurul üyeleri katıldı. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün Ramazan Bayramına gelmesi dolayısıyla bugünde gerçekleştirilecek etkinliklerin 29 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Kurul üyeleri, 29 Haziran’da uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi için yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetleri ve emniyet güçleriyle sınırlı kalmamasının gerektiğinin altı çizildiği kurulda mücadelenin tüm kesimlere indirgenerek halkın bilinçlendirilmesi vurgusu yapıldı.


29 Haziran’da gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlendiği kurulda, uyuşturucu ile mücadelede duyarlılık gösteren kurum, kuruluş ve vatandaşların, etkinliklerin sonunda ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca etkinliklere vatandaşların da büyük ilgi gösterilmesi amaçlandı.




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