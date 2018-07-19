Yozgat POMEM’de mezuniyet sevinci

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen töreninde okulu derece ile bitiren Huriye Akıncı, yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Daha sonra dereceye giren 10 öğrenciye diploma ve ödülleri katılımcılar tarafından verildi.

Törende açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, öğrencilere yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerinde bulunarak “Görevinizi ifa ederken doğrudan, adaletten. cesaretten asla geri durmayacağız. Polislik mesleğini yaparken büyüklerinizin tecrübelerinden her zaman yaralanacaksınız. Dünyanın farklı ülkelerindeki polislerin birçoğuna devlet silah bile vermez. Bu size verilen güvenin yansımasıdır. Bu maksatla bu silahınız mazlumu sevindirirken zaliminde karşısında olacaksınız. Sizler hiçbir zaman ceza verici unsurlar değilsiniz. Sizler hukukun üstünlüğü içerisinde görev yapan, demokrasi ilkeleri içerisinde hukuku öne alan bir birimsiniz. Yani siz yakalayacaksınız, önleme görevini yapacaksınız, suç işlenmesine mani olacaksınız ve bağımsız yargının önüne çıkaracaksınız. Bağımsız yargı da onların cezasını verecek” dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu ise 21. Dönem Yozgat POMEM’de bin 100 polis adayını mezun etmenin haklı gurunu yaşadıklarını söyleyerek “Anne ve babalar, sizler en değerlilerinizi evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanetlerinize sahip çıktık ve kendi evlatlarımız gibi gördük. Elimizden geldiğince emanetlerinizi Yozgat POMEM’de eğittik. 21. Dönem Yozgat POMEM olarak polis devlettir, vatandır, millettir. Düsturuyla devletine, milletine inanan bütün gücünü kanun ve haktan alan tek vatan tek bayrak tek devlet tek millet anlayışıyla pırıl pırıl vatan evladını teşkilatımıza kazandırdık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan bin 100 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı. Yemin sonrası öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini aileleriyle yaşadı.

Törene MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenci yakınları katıldı.