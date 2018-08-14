Yozgat Şehir Hastanesi, bilim yuvası gibi

Bu kapsamda düzenlenen son toplantıda; bu kez halk arasında ’Fil Hastalığı’ olarak bilinen Lenfödem ve başta felç olmak üzere birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenlerin tedavisinde mucize sonuçlar veren ’Yürüme Robotu” ile Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan tedaviler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi’nin ev sahipliğinde, Anadolu Lenfödem Derneği tarafından düzenlenen ’Üst Ekstremite Lenfödem Rehabilitasyonu ve Robotik Rehabilitasyon’ konulu bilimsel toplantılar, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Aziz Surel ile hastane yönetiminin tüm katılımcılarla yakından ilgilendiği eğitim programına; Mersin, Kırşehir, Adana, Çorum, Kırıkkale ve Nevşehir illeri ile Yozgat’ın ilçelerinden gelen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları ile Fizyoterapistler katıldı.

Bugüne kadar verdiği kaliteli sağlık hizmetini ’EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane’, ’Sağlıkta Kalite Standartları’, ’Anne Dostu Hastane’ ödülleri ve yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren ’RAL GZ992’ sertifikaları ile belgeleyen Yozgat Şehir Hastanesindeki bilimsel toplantı, yoğun ilgi gördü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, 16 Ocak 2017 tarihinde hizmete açılan Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olmanın zorluklarını ekip arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını ancak, bugün bu zorlukları aşıp, bilimsel toplantılara ev sahipliği yaparak, bilgi paylaşımında bulunmanın gururunu duyduklarını ifade etti.

Başhekim Op. Dr. Surel, dünya standartlarında sağlık hizmeti için sağlık çalışanlarını güncel ve bilimsel olarak ispat edilmiş son bilgilerle donatmanın önemine dikkati çekerek, "Sağlık hizmeti esas gücünü güncel ve kanıtlanmış sağlık uygulamamalarından alır. Biz hastanemizdeki arkadaşlarımızı bilimsel olarak ispat edilmiş son bilgilerle donatarak en yüksek standartta sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamdaki toplantıyı düzenleyen Lenfödem Derneğine ve katılan kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onların teveccühü sayesinde buradayız. Toplantının verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Anadolu Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman ise derneğin amacının bu hastalığa farkındalık oluşturmak ve daha fazla sayıda kişiye ulaşmak olduğunu, bu nedenle bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını ifade ederek, hastane yönetimine teşekkür etti.

Lendödem çaresiz değil

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi FTR Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Ayhan, doğuştan, genetik faktörlerden, kanser cerrahisi sonrası veya sebepsiz de ortaya çıkabilen Lenfödem hastalığının çaresiz olmadığını ancak, önlenmesi, erken tanı ve etkin tedavisi için öncelikle sağlık personellerinin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fil Hastalığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi ediliyor

Halk arasında ’Fil hastalığı’ olarak bilinen Lenfödem hastalarının, erken tanı ve etkin tedavi ile yaşam kalitelerinin artırıldığını belirten Prof. Dr. Ayhan, bu hastalığın Yozgat Şehir Hastanesinde tanı, tedavi ve takibinin yapıldığını, bu sayede hastaların eskiden olduğu gibi artık başka illere gitmek zorunda kalmadıkları gibi il dışından da hastaların kente geldiğini kaydetti.

Toplantılarda, ’Vücutta biriken lenf sıvısı miktarının, lenfatik sistemimizin taşıyabileceğinden daha fazla olması’ olarak ifade edilen Lenfödem hastalığının bilinmeyenleri ile tanı ve tedavi yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi FTR Klinikleri Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sibel Özbudak Demir ve Doç. Dr. Tülay Tekdemir Tiftik ise Robotik Yürüme ünitesiyle ilgili bilgiler aktardılar.

Yürüme robotu

Yozgat Şehir Hastanesinde kullanılan ve başarılı sonuçları alınan robotik yürüme cihazının hem erişkin, hem de çocuk hastaların tedavisine imkan sağladığına dikkati çeken Prof. Dr. Özbudak ve Doç. Dr. Tekdemir Tiftik, bu cihazla yapılan tedavi sayesinde hastaların erken dönemde yoğun ve hızlı rehabilitasyon programıyla günlük yaşam aktivitelerine daha kısa sürede dönebildiklerini ifade ettiler.

Hangi hastalıklarda kullanılıyor

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren "yürüme robotu", başta felç olmak üzere birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenlere umut olurken, başka illerden hastalar da Yozgat’a gelerek, bu tedaviden faydalanabiliyorlar. Son teknoloji ürünü Yürüme Robotu sayesinde, yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalar yeniden yürüme yetisi kazanıyor. Cihaz, felç geçirmiş hastalar ile omurilik yaralanmalarının yanı sıra MS, Parkinson gibi nörolojik hastalığı olan kişilerin tedavisinde de kullanılıyor.