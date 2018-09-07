Yozgat Şehir Hastanesi’nde “Destek Masası” oluşturuldu

Hastaneye girdikleri andan itibaren çok özel ilgi ile karşılanan şehit yakınları ve gazilere, hastanedeki tüm işlemleri sırasında refakatçiler eşlik ediyor.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hayata geçirdikleri “Şehit Yakını, Gazi ve Harp Malülleri İrtibat ve Destek Masası”nın önemini anlatırken, “Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır” dedi.

Şehit yakını ve gazilik unvanlarının şeref ve iftihar vesilesi olduğunu belirten Başhekim Surel, “Hastanemize başvuran tüm hastalar bizim için değerlidir ancak, şehit yakını ve gazilerimizin yeri ayrıdır. Onlara vefamız, borcumuz asla bitmez. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilere her alanda çok önemli imkanlar sağlarken, biz de Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak onlara ayrıcalıklar sunarak vefamızı göstermek istedik" dedi.

"Şehit yakınları emanetimizdir"

Başhekim Opr. Dr. Surel, "Şehit yakınlarımız; vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bu nedenle onlara hizmet etmek hem görevimiz hem de bizim için şereftir. Çünkü, biz burada hizmetlerimizi yapıyorsak, bu vatan için gözlerini kırpmadan canını fedan eden kıymetli şehitlerimiz ve vatan için yaralanıp gazi olan değerli gazilerimiz sayesindedir. Bu yüzdendir ki onların isteklerini yerine getirmek bizim borcumuzdur” diye konuştu.

Uygulama memnun etti

Uygulama hakkında bilgi veren Yozgat Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel ise “Hem destek masamızın arkasındaki duvarda, hem de masa üzerinde yaptığımız yazılı duyuru ile şehit yakınları ve gazilerimizin hastanemize girer girmez bu masada görev yapan arkadaşlarımıza başvurmalarını sağlıyoruz. Önce hastaneye ne için geldikleri soruluyor ve ona göre yönlendirmeleri yapılıyor" dedi.

Mehmet Gözel, Şehit yakını ve gazilerin hastaneye girişlerinden itibaren sıra bekletmeden tüm işlemlerinde kolaylık sağlandığını, poliklinik hizmeti, görüntüleme ya da laboratuvar işlemleri sırasında talep ettikleri takdirde kendilerine refakatçi de görevlendirildiğini ifade etti.

Şehit yakını ve gaziler hastaneden ayrılıncaya kadar diledikleri tüm desteklerin sağlandığını anlatan Mehmet Gözel, şöyle devam etti, "Bu hizmetimize gelen olumlu tepkiler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da bize göstermiş oldu. Onların ayrıcalıklı hizmetimizden faydalanırken gözlerindeki memnuniyeti görmek bizi gururlandırıyor. Hastanemizden ayrılırken de memnuniyetlerini dile getiren şehit yakını ve gazilerimiz bu ayrıcalığı fazlasıyla hak ediyorlar. Çünkü, onların varlığı, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası, bağımsızlığı için en büyük unsurdur.”