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27 Şubat 2018 16:11

Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlatıldı

Yozgat’ta Şeker-İş Sendikası tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi için imza kampanyası sürdürülüyor.

Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlatıldı

27 Şubat 2018 16:11


Aralarında Yozgat Şeker Fabrikası’nın da bulunduğu ülke genelinde 14 şeker fabrikası ile ilgili yapılan özelleştirme çalışmalarının başlatıldığına dair açıklamalarının ardından Şeker İş Sendikası tarafından Yozgat merkez ve Sorgun’da imza kampanyası başlatıldı. Sendika üyeleri yaklaşık 1 hafta boyunca Yozgat’ta esnaf ve kurumları gezerek imza topladı. Cumhuriyet Meydanı’na da stant açan sendika üyeleri, Cuma gününe kadar Yozgat merkezde vatandaştan imza toplamaya devam edecek.


Şeker-İş Sendika Şube Başkanı Turgut Gözübüyük Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirme süreciyle ilgili şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yanlış bir politika olduğunu belirterek,bölgede tarımın, çiftçinin, nakliyecisinin, esnafın ve istihdamın büyük zarar göreceğini söyledi. Gözübüyük,"Bulunduğu konum itibariyle de Yozgat Şeker Fabrikası’nın çalıştırılmayıp kapatılacağı Yozgat’ta ve Sorgun’da tüm siyasi parti il ve ilçe başkanlarına, STK’lara anlatılarak bilgilendirildi." dedi.


Gözübüyük, tüm vatandaşları imza kampanyasına davet ederek toplanılan imzaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndereceklerini de söyledi.




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