Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Bozok Üniversitesi işbirliği yapacak

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik ve beraberindeki heyet Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'i ziyaret etti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede üniversite-sanayi işbirliği konuşuldu. Yozgat'ta uzun yıllardır beklenen üniversite-sanayi işbirliği için adımlar atılırken, TSO meslek komitelerinin sorunlarına ilişkin çalışmalar yapılacak. Bozok Üniversitesi ve TSO meslek komiteleri üyelerinin yer alacağı komisyonlar kurularak ortak projeler hazırlayacak. Oluşturulacak komisyonlar sektörel sorunlar ve çözümleri için projeler hazırlayacak ve uygulamaya koyacak.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Bozok Üniversitesi ile yapacakları işbirliğinin Yozgat'a katkı sağlayacağını söyledi.

Yozgat'ın gelişim ve kalkınma hamlesinde sektörel sorunlarının çözümüne değinen Çelik, göreve geldikleri ilk günden itibaren Yozgat ekonomisinin fotoğrafını çektiklerini ve komiteler aracılığı ile sektörel sorunlara ilişkin yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Çelik,"Yozgat'ta, üniversite ve özel sektör işbirliği yıllardır konuşulmuştur. Ancak, bir türlü eyleme geçirilememiş. Yozgat'ta gelişen birçok sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu belirledik ve bu konuyu Rektör hocamızla paylaştık. Her zaman olduğu gibi bu alanda da bizlere destek vereceklerini ifade etti. Bu işbirliği çalışmamız da atacağımız adımların başlangıcı olacaktır" diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitelerin artık bulundukları bölgelerin kalkınmasında ve ihtisaslaşmasında önemli roller üstlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Karacabey, etkin bir üniversitenin büyüyüp, gelişmesi için sadece devlet kaynakları ile beslenmesinin yeterli olmadığına da dikkat çekerek, üniversitelerin aynı zamanda bulunduğu şehir tarafından sahiplenilmesi, üniversite-şehir bütünleşmesinin de sağlanması gerektiğine işaret etti.