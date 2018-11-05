Yozgat Valisi Kadir Çakır, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığından Yozgat Valiliğine atanan Vali Kadir Çakır için karşılama töreni düzenlendi. Yozgat Hükümet Konağı önünde il protokolünce karşılanan Vali Çakır'a, yöresel kıyafetli öğrenciler çiçek verdi. Vali Çakır daha sonra karşılama mangasını selamladı. Çakır, kendisini karşılayan kurum müdürleri ile tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Valilik makamına çıkan Vali Çakır, göreve başlayış yazısını imzaladı. İl protokolü ve kurum müdürlerine Valilik Toplantı Salonu'nda kısa bir konuşma yapan Vali Çakır daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Yozgat kültürünü ve insanını yakından tanıdığını belirten Vali Çakır, "Yozgat insanını tanıyorum, kültürünü tanıyorum. Bu benim için büyük bir avantaj. İnşallah burada bulunduğumuz süre içerisinde hayırlı hizmetlere imza atarız. Yozgat'ın daha önceki emeklerini de boşa çıkarmamak lazım. Organize Sanayi Bölgesi var ikincisi de yapılmak üzere. Hızlı tren çalışmaları bitmek üzere hava alanı çalışması biraz ortada gördüğüm kadarıyla inşallah bunlar tamamlanır ve biter. Daha sonra da Yozgat'ımızın gerek ulaşımı gerek mal ve hizmet nakliyesi daha iyi olur. Esas olan sonuçta şehir için üretimdir. Gerek sanayi gerek hizmet üretimi olsun üretimi çok üst seviyelere çıkarmak lazım. Yine Yozgat eğitimin marka olduğu bir şehir. Tarihine baktığımızda çok sayıda insan yetiştirmiş, inşallah biz eğitim havuzunu biraz daha geliştiririz. Benim tek başına bir şey yapmam imkansız. Buradaki tüm sivil toplum kuruluşları, basınımız, iş adamımız, vatandaşlarımız kim olursa olsun Yozgat'ı seven her kim varsa onların birlikteliği ve faaliyetleriyle bir şeyler yapacağız" dedi.