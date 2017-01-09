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09 Ocak 2017 14:04

Yozgat ve Sivas’ta kara kış hayatı olumsuz etkiliyor

Yozgat ve Sivas’ta kara kış hayatı olumsuz etkiliyor

09 Ocak 2017 14:04

Tüm yurtta etkisini gösteren kar yağışı Sivas ve Yozgat’ta da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlerken, Yozgat esnafı ise iş yerlerinin önünü kardan temizledi.
İşe gitmek için kar altında kalan aracını temizleyen Mahmut Kılıçarslan, “Pazar gününden itibaren yoğun bir şekilde Yozgat’ta kar yağıyor. Sabah işe gitmek için araçlarımızı temizliyoruz. Yozgat Belediyesi ve İl Özel İdaresi yoğun bir şekilde yolları açıyor” dedi.
Soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları çöpten buldukları yiyeceklerle yaşam mücadelesi veriyor. Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla ana yollardaki karları temizliyor. Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın da etkisiyle bazı bölgelerde buzlanma nedeniyle metrelerce sarkıtların oluştuğu da gözlendi. Özellikle kayalardan akan suların oluşturduğu dev sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluştururken, çatı ve oluklarda oluşan sarkıtların ise tehlike oluşturduğu görüldü.
Yozgatlı Uğur Aydın, “Yozgat’ın kışı daha güzel oluyor, kar her şeye lazım. Yozgat’ta eski kış yok ama bu kışta bizi tatmin ediyor” şeklinde konuştu.

Sivas’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sivas’ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Dün gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklar kısa sürede karla kaplanırken, Sivas Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorluk çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Kar yağışının ardından kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle bugün saat 08.40’da yapılması planlanan uçuş iptal edildi.
Ayrıca Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 795 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve yolların ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
Kent genelinde okullar bir gün tatil edildi. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



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