Yozgat'a getirdiği uyuşturucu maddeyi satamadan yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon sonucu bir zanlı, Yozgat'ın Yerköy ilçesi Saray köyüne Kırşehir'den getirdiği uyuşturucu maddeyi satamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.G isimli bir şahsın Kırşehir'den Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Saray köyüne satmak amacıyla uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk yolu D-200 karayolunda yaptığı operasyonda 400 gram Kubar esrarı poşet ile taşın altına saklamaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. İl Jandarma ekipleri, şahsa ait araç içerisinde bulduğu 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el koydu.

E.G. Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.