Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

Sabaha karşı etkili olan ve aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken karın yağması vatandaşları sevindirdi. Kar kentin bazı yerlerinde ise kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerini, iş yerini açmak isteyen esnaf ise iş yerlerinin önündeki karı temizlemeye çalıştı.

Mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen taksici Aydın Aydın esnafı işe çıkmak için araçlarını temizlediklerini söyleyerek yağan karın çiftçiyi de sevindireceğini söyledi.

Karın bereketli bir şekilde geldiğini söyleyen Şükrü Şimşek ise, "Yozgat’a ilk kar yağdı, köylünün yüzü gülecek. Kar bereketli bir şekilde geldi. Bu sıralar karın yağmasını bekliyorduk. Hava durumu tahminleri de tuttu" şeklinde konuştu.