Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 10:15

Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Yozgat’ta mevsimin ilk karı yağdı.

Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

21 Kasım 2017 10:15


Sabaha karşı etkili olan ve aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken karın yağması vatandaşları sevindirdi. Kar kentin bazı yerlerinde ise kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerini, iş yerini açmak isteyen esnaf ise iş yerlerinin önündeki karı temizlemeye çalıştı.


Mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen taksici Aydın Aydın esnafı işe çıkmak için araçlarını temizlediklerini söyleyerek yağan karın çiftçiyi de sevindireceğini söyledi.


Karın bereketli bir şekilde geldiğini söyleyen Şükrü Şimşek ise, "Yozgat’a ilk kar yağdı, köylünün yüzü gülecek. Kar bereketli bir şekilde geldi. Bu sıralar karın yağmasını bekliyorduk. Hava durumu tahminleri de tuttu" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç