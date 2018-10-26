Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Park etmiş araçların üzerileri karla kaplanırken sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Karın zamanında yağdığını söyleyen Mehmet Çetin,"Sabah geldim her taraf karla kaplıydı. Şaşırdım. Ben bu kadar kar yağacağını tahmin etmiyordum. Kar rahmettir, berekettir" dedi.

Mehmet Kalın ise,"Kar yağdı, şaşırdık. Kar yağışına seviniyoruz ama bahçede bulunan domates, biber gibi sebzelerimize don vurdu" şeklinde konuştu.