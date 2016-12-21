Yozgat’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın acı haberi, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin acı haberini, aileye Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Haberi alan şehidin yakınları ise baba ocağına akın etti.

29 yaşında bekar olan şehit Durak’ın 2 kardeş olduğu annesinin de 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin babası Kemal Durak’ın ise esnaf olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin ise Kayseri 1. Komando Tugayı olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın geçici görevle Fırat Kalkanı Operasyonu’na katıldığı bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.