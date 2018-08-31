Yozgat’ı Hollywood ve Yeşilçam yıldızları tanıtacak

Karen ASA Uluslararası Danışmanlık Şirketi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi’ öncesi yarışmacıların bilgilendirilmesi için Cumartesi günü akşam saat 19.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tanıtım toplantısı yapılacak. Pazar günü ise Bulmaca Gezisi için sanatçılar, saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak ve saat 10.00’da yarışmanın startı verilecek. Bulmaca Gezisi’nde 10 adet gizli istasyon belirlenecek ve yarışmacılar, kendilerine verilen bulmaca zarflarındaki şifreleri çözüp söz konusu bu 10 istasyonu bularak ve oradaki aktivitelere katılıp yarışmayı tamamlayacak.

Bulmaca Gezisi hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, "Bu tarihi, turistik değerlerimizin hem ulusal hem yerel medyada bilinir hale gelmesi için yapmış olduğumuz çok farklı bir etkinlik. Bunun örneklerini daha önce birkaç yerde gördük ve Yozgat’ta da uygulamak istedik. Sayın Valimiz de bize destek verdi. Bulmaca Gezisi, yeni tanıtım anlayışında çok farklı bir noktaya oturacak” dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Halıcı, “Bulmaca yoluyla daha önce belirlemiş olduğumuz 10 istasyonu şehir dışından gelen ve şehir içinden katılımcılarla bulmaya çalışacağız. Yani bir motorize oryantiring yarışması diyebiliriz. Herkes araçlarına binecek, araçlarda 3-4 kişi olmasını hedefliyoruz. İlk start noktasından başlayacaklar ve kendilerine bulmaca zarfları verilecek ve bu bulmacaları çözerek belirlenen hedef noktaya ulaşacaklar. Ulaştıkları hedef noktalarında da o yerin özelliği ve kültürüyle alakalı soru sorulacak ve bunun karşılığında o noktadaki hakemlerimiz onlara not verecek. Bu bir hız yarışması değil bilgi, kültür yarışıdır” şeklinde konuştu.

Hollywood yıldızlarından Yeşilçam yıldızlarına kadar tiyatro ve sanat camiasının tanınmış birçok isminin Bulmaca Gezisi’ne katılacağını anlatan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı şunları kaydetti:

"Buradaki hedefimiz sosyal medyayı aktif kullanan insanlarla bu işi yapmaktı. Uluslararası tanıtım açısından biz bu yolu seçtik. Cumartesi günü akşam saat 19.00’da İl Kültür Merkezinin salonunda tanıtım toplantısı yapacağız ve yarışmanın kuralları hakkında bilgi vereceğiz. Pazar günü de sabah saat 09.00’da meydanda toplanacağız. Saat 10.00’da ise yarışmamıza start vereceğiz”

Ödül töreni ise Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık tarihe sahip Roma Hamamı’nda pazar akşamı gerçekleştirilecek.