Yozgat’ın 200 yıllık Sekili köyünde su sorunu

Köy muhtarı Sabit Avcı ise iddiaların asılsız olduğunu köye belirli aralıklarla her gün 8 saat su verildiğini söyledi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı 200 yıllık Sekili köyünün sakinleri, yaklaşık 2-3 aydır köylerinde su sıkıntısı yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını taşıma su ile giderdiklerini iddia ettiler. Köylülerin bu iddialarına karşılık ise köy muhtarı Sabit Avcı, günde 8 saat belirli aralıklarla cazibe yolu ile depolarda biriken suyu vatandaşın evine ulaştırdığını belirtti.

Köyde kahvehane işleten Selahattin Berçin, “2-3 aydır suyumuz yok. Damla su akmıyor. Su sorunu var. Şu an bahçe zamanı, millet bahçe suladığı için sular kesik. İhtiyaçlarımızı civar köylerden bidonlarla su çekerek karşılıyoruz” dedi.

Celal Doğandemir isimli vatandaş ise, “3 aydır suyumuz yok. Suyumuzu tarım işçileri olan Urfalılara verdiler. İhtiyaçlarımızı arabalarımızla gittiğimiz köylerden getiriyoruz. Kuyu suyumuzla, sondaj suyumuzla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

İsa Güler isimli köy sakini, “Çaydanlığa koyacak suyumuz yok. Kurbağalı kötü suyu kullanıyoruz, aylardır böyle. Bakan yok, ilgilenen yok. Suyumuzun gelmesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

“Cenazemizi yıkayacak suyumuz yok” diyen Hanefi Demir isimli köy sakini ise, “Aşağı Sekili’nin bir damla suyu yok. Cenazeniz olsa yıkayacak su yok. Akmıyor, sırayla veriyoruz diyorlar. Su yok. İhtiyacımızı başkalarının kapısından karşılıyoruz. Bir abdestle 5 vakit namaz kılmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köyde 3 mahalle olduğunu ve 8 saatte bir her mahallenin su ihtiyacının karşılandığını söyleyen Hüseyin Karagöz isimli köy sakini, “Bunlar sadece iftiradan öte bir şey. Irmaktan gelen suyumuz var. Arıtma olmadığı için bu suyu veremiyoruz. Bu su paralı olduğu için faturaları ödeyemiyoruz ve bu suyu kullanamıyoruz. Cazibeli suyumuz var, daha güzel ve ücretsiz. Buradan saniyede 4.5 litre suyumuz akıyor” diye konuştu.

Semanur Doğan, sularının her gün belirli saatlerde geldiğini ve belirli saatlerde kesildiğini söyledi.

Sekili köyünde su sorunu yaşandığı iddialarına yanıt veren Muhtar Sabit Avcı ise, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Bunu söyleyenler karalamak için söylüyor. Geçen hafta Özel İdareden ekip geldi. Saniyede benim depoma 4.5 litre cazibeli su giriyor. Bu da 12 saatte 300 tonun üzerinde su ediyor. Benim köyüm 200 hane. Hane başı 1 ton 250 litre su düşüyor. Akmıyorsa bu sular nereye gidiyor. Bu sıkıntının tek sebebi de vatandaşın bahçe sulaması ve kendisinden kaynaklanıyor. Benim suyum 8 saat akıyor. Bence köylülerin şikayetleri asılsız. Gerçeği yansımıyor. 2.5 aydır suyun akmama ihtimali yok” dedi.