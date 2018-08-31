Yozgat’ın ’Millet Kıraathanesi’ açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan Millet Kıraathanesi Projesi doğrultusunda Yozgat İl Halk Kütüphanesi de konsepte uygun hizmet vermeye başlayacak. Pazartesi gününden itibaren Millet Kıraathanesi’ne ders çalışmaya gelen öğrencilere çay ve poğaça ikramı da yapılacak.

Yozgat’ın Millet Kıraathanesi konseptine geçen 6’ncı il olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, pazartesi gününden itibaren İl Halk Kütüphanesi’nin Millet Kıraathanesi olarak hizmet vereceğini dile getirdi. Millet Kıraathanesi ile birlikte kütüphaneyi daha da genişleterek daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlayacaklarını belirten Halıcı,"Burada pazartesi gününden itibaren 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz. Kış ayına girmeden tadilatı tamamlamış olmamız gerekiyor ki öğrencilerimiz daha rahat çalışma ortamı bulsunlar ve buradan yararlansınlar" dedi.