Yozgat’ın tanıtımı için düzenlenen Bulmaca Gezisi başladı

Yerli ve yabancı sanatçılar ile vatandaşların boy gösterdiği etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Yozgat’ta şehir merkezinde bulunan tarihi ve turistik yerlerine araçlarıyla gidecek olan ekiplere, ulaşılacak noktaların belirtildiği şifreli bulmaca zarfları görevliler tarafından verildi. Zarfları alan sürücüler ekipler halinde Cumhuriyet Meydanı’ndan gidecekleri noktalara hareket etti. Sanatçılar ve vatandaşlara gidilen her istasyonda hakemler tarafından Yozgat ile ilgili sorular soruldu. Soruları cevaplayan sanatçılara ve vatandaşlar, kendilerine verilen zarflar içerisinde bulunan bulmacaların çözümü ile bir sonraki hedefe ulaşmaya çalıştı. Belirlenen 10 istasyonu tamamlayanlara ödülleri tarihi Roma Hamamı’nda akşam üzeri verilecek.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Yozgat’ın tanıtımı ile ilgili 2 yıldan beri çalıştıklarını söyleyerek Antik Roma Hamamı’nın tanıtılması amacıyla Bulmaca Gezisi düzenlediklerini belirtti. Yurtnaç,"Gördüğünüz gibi yurt dışından Türkiye’den sanatçılar var. Amacımız farkındalık oluşturmak yani Roma Hamamını dünyaya tanıtmak. İngiltere’nin Baht şehrindeki Roma Hamamı yılda 1 milyon turist ağırlıyorlar. Kişi başı giriş ücreti olarak 25 sterlin alıyorlar ve yılda 25 milyon sterlin para kazanıyorlar. Bizdeki bu tarihi eserleri gün yüzene çıkarmamız lazım. Sadece maddi kaynak olarak değil aynı zamanda UNESCO’nun kültürel miras değerine girmiş bu yapıyı Türkiye’ye tanıtmamız lazım. Ben katkılarından dolayı ilgili arkadaşlara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ise,"Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) olarak ilkini düzenlemiş olduğumuz bulmaca gezimizin ilk durağı Yozgat oldu. Bunun sebebi de UNESCO dünya geçici miras listesine aldırdığımız Yozgat’taki Roma Hamamı Basilica Therma idi. Bu yapıt Yozgat’ın ve ülkemiz için önemli. Bir ilin UNESCO’da olması demek tanıtımına, çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bunun örneklerini de daha önce yaşadık. İnanıyorum ki Roma Hamamı’nın Yozgat’a çok büyük katkısı olacak. Buradaki farkındalığı artırmak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Buraya davet ettiğimiz yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarımızın da katılımıyla gerek kamuoyuna gerekse uluslararası alanda Roma Hamamının çok iyi tanınacağını ve Yozgat’a çok büyük değer katacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gladyatör ve Cesur Yürek filmlerinde rol alan İskoç Aktör Mike Mitchell de,"Yozgat muhteşem gerçekten çok güzel bir yer. Mükemmel bir organizasyonun içerisindeyim. Yetkililere bu konu da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada alınan bazı videoları ben de kendi imkanlarımla bütün dünyaya duyuracağım. Özellikle roma hamamını dünyaya tanıtılması için artık bir gönül elçisi olduk" ifadelerine yer verdi.

Selahattin Daşdöğen ise parkuru değerlendirerek,"Zor şartlar altında buraya geldik. Arkadaşlarım çok yetenekliydi bütün olumsuzlukları bertaraf ettik ve 2’nci etaba başlıyoruz” dedi.

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Tuncay Beyazıt da,"Yozgat çok güzel, doğası çok güzel. Bu tür şeyleri keşfetmeye başladık. Tarihini keşfettik" derken sinema ve tiyatro sanatçısı Ünal Gümüş ise,"Yozgat’ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Keşke daha önce buraya gelseydim. Çok temiz çok güzel havası var. Yozgat kesinlikle gelip kalınacak bir yer” şeklinde konuştu.