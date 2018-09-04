Yozgat’ın tarihi konakları geleceğe taşınıyor

Yozgat Belediyesi tarihi konakları kamulaştırdıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore ettirerek turizme kazandırıyor. Bugüne kadar Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel en güzel örneklerinin yer aldığı 10 adet konağı, eski kent dokusuna ve kültürüne uygun bir şekilde restore ettiren Yozgat Belediyesi, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmayı ve yaşatmayı amaçlıyor. Tarihi konakları yeniden ayağa kaldıran Yozgat Belediyesi, bu konakları butik otel, restorasyon, kurs ve çeşitli hizmetlerde kullanıyor. Restore çalışmaları kapsamında 20 adet konak ve eski evi de kamulaştıran Yozgat Belediyesi, 3 mahallede tarihi evlerden oluşan ’Eski Yozgat Mahalleleri’ oluşturmak için de çalışmalara başlayacak.

Yozgat’ın geçmişini geleceğe taşımak için çalıştıklarını anlatan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Eğer biz 1980’lerdeki Yozgat’ı muhafaza edebilmiş olsaydık bugün Türkiye’de Safranbolu da konuşulmazdı, Beypazarı da konuşulmazdı. Gerçekten Yozgat’ın çok güzel bir tarihi kültürel mirası vardı ama 1980’li yıllarda yanlış imar uygulamalarıyla politikalarla bu Yozgat’ın güzelim konakları tamamen tahrip edildi. Şimdi bizler yıkıntılar arasından tekrar bu tarihi, kültürü canlandırmaya çalışıyoruz. Yozgat’ın geçmişini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bunların tamamı harabeydi. Kötü maksatla kullanılan bir konaktı. İçerisinde gelişi güzel insanların değişik maksatlarla kullandıkları yerlerdi. Bu konakları tamamen yenileyip toplum hayata sunmuş olduk" dedi.

Son 4 yılda 10 adet konağı restore ettirdiklerini söyleyen Başkan Arslan, şunları söyledi:

"Bizim görev yaptığımız dönemde kültürel mirasa sahip çıkma noktasında birçok şey yapıldı. Bunlardan birisi de bu eski tarihi evlerin ve konakların gün yüzüne çıkarılması ve tekrar sosyal hayatın içerisine katılmasının sağlanmasıydı. Son 4 yıllık dönemde 10 tane konak restore ettik. Bunların tamamı şu anda sosyal faaliyetler için kullanılıyor. Bu arada bir kısmını da kurumsal olarak kullanıyoruz. Çünkü bu konakların aynı zamanda toplum hayatı içerisinde de yaşamasını istiyoruz, sürekli kullanılmasını istiyoruz. İnsanlarımız burada birçok sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Söz yapıyorlar, kına yapıyorlar, günlerini yapıyorlar. Bunların hepsi bu konaklarda yapılıyor. Onun ötesinde de gezmeye gelen insanlarımıza da ikramlarımız oluyor. Dinlenmek içinde bu konaklar kullanılabiliyorlar"

Yozgat’ın eski mahalle görünümünü andıran 3 yerde ’Yozgat Mahalleleri’ oluşturacaklarını belirten Başkan Arslan,"Şu anda belediyemiz tarafından kamulaştırılan yaklaşık 20 tane konak ve eski ev var. İnşallah süreç içerisinde gerekli kaynaklar sağlandıkça onları da toplum hayatının içerisine sunmak istiyoruz. Bunun nihayetinde gayemiz şudur. Yozgat’ın tamamında bunu gerçekleştirmek mümkün değil ama 3 tane mahallede eski tarihi canlandırıp tarihi evlerden oluşan Yozgat Sokağı ve Yozgat Mahallesi oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat’ta yaşayan İbrahim Diler ise, "Yozgat Belediyesi’ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konaklarımız bizim yaşayan tarihimizin bir parçasıdır, tarihin uzantısıdır. Bize bir mirastır aynı zamanda. Bu konakların atıl vaziyette kötü amaçla kullanılmasından ziyade bu hale getirilmesinden çok memnunuz. Belediyemizin daha da artarak bu işlerin devam etmesini diliyoruz" dedi.