Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 15:19

Yozgatlı besiciler saman teminine başladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta hububat hasat döneminin başlamasıyla birlikte bölge çiftçisi, hayvanların yem ihtiyacını temini için tarlasındaki sapları balya ve saman yaptırarak depoluyor.

Yozgatlı besiciler saman teminine başladı

06 Temmuz 2018 15:19


Yerköy’ün Orhan Köyü çiftçilerinden Hakan Özer, tarlalarda hasat sonrası fazlaca sap olduğunu belirterek, kendi hayvanlarının yem ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladıklarını söyledi.


Özer, "Köyümüzde hububat hasat dönemi bir hafta önce başladı. Arpa hasadının tamamlanmasıyla şu an buğdaylarımızın hasadı devam ediyor. Önceki yıllarda kuraklıktan dolayı hasat sonrası saman sıkıntısı yaşardık. Bu yüzden biçilen tarlalarımıza tekrar tırmık çekerek hayvanlarımızın saman ihtiyacını karşılamaya çalışırdık” dedi.


Nihat İnan da benzer ifadeler kullanarak şunları kaydetti: "Bu yıl bölgemizde son yağışlarla birlikte sıkıntı yaşamadan hasat dönemine girdik. Köyümüz ve yakın çevre köylerimiz kendi hububat alanlarından çıkan sapla kendi hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ”diye konuştu.


Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz ise çiftçinin kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra ihtiyaç fazlasını ise sattığını belirterek Yozgat genelinde samanın kilosunun 14- 15 kuruştan satışa sunulduğu balyanın tanesinin ise 1 lira ile 2 buçuk lira arasında satışa sunulduğu belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç