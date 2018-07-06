Yozgatlı besiciler saman teminine başladı

Yerköy’ün Orhan Köyü çiftçilerinden Hakan Özer, tarlalarda hasat sonrası fazlaca sap olduğunu belirterek, kendi hayvanlarının yem ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladıklarını söyledi.

Özer, "Köyümüzde hububat hasat dönemi bir hafta önce başladı. Arpa hasadının tamamlanmasıyla şu an buğdaylarımızın hasadı devam ediyor. Önceki yıllarda kuraklıktan dolayı hasat sonrası saman sıkıntısı yaşardık. Bu yüzden biçilen tarlalarımıza tekrar tırmık çekerek hayvanlarımızın saman ihtiyacını karşılamaya çalışırdık” dedi.

Nihat İnan da benzer ifadeler kullanarak şunları kaydetti: "Bu yıl bölgemizde son yağışlarla birlikte sıkıntı yaşamadan hasat dönemine girdik. Köyümüz ve yakın çevre köylerimiz kendi hububat alanlarından çıkan sapla kendi hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ”diye konuştu.

Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz ise çiftçinin kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra ihtiyaç fazlasını ise sattığını belirterek Yozgat genelinde samanın kilosunun 14- 15 kuruştan satışa sunulduğu balyanın tanesinin ise 1 lira ile 2 buçuk lira arasında satışa sunulduğu belirtti.