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27 Şubat 2018 12:54

Yozgatlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu U-23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nın 1-4 Mart tarihleri arasında Ordu’da yapılacağını ve şampiyonaya 6 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Yozgatlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

27 Şubat 2018 12:54


Yozgatspor FK güreş takımı olarak şampiyonaya büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyleyen Karslıoğlu, 4 gün sürecek 23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’ndan dereceyle döneceklerini söyledi. Karslıoğlu, "Şampiyonada 23 yaşta Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan sporcularda mücadele edecek. Süper Ligde mücadele eden sporcularımız şampiyonada da güçlü rakiplerle karşılacak. Şampiyonada sporcularımız ilimizi başarıyla temsil edecek ve elde edecekleri başarılarla Yozgat’ın hem tanıtımını yapacaklar hem de gururu olacaklar." dedi.




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