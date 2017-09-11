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11 Eylül 2017 10:59

Yozgatlı iş adamları Sorgun’da buluştu

Yozgat’ın yatırım potansiyelini ortaya çıkarmak, iş adamlarının kente yatırım yapmalarını sağlamak, istihdamı artırmak, büyük şehirlere göçü önlemek ve kentin yaşanabilir bir şehir haline getirmek için Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen ve 80 iş adamının katıldığı ’Yozgatlı İşadamları Zirvesi/Avrupa Toplantısı’ Sorgun’da yapıldı.

Yozgatlı iş adamları Sorgun’da buluştu

11 Eylül 2017 10:59


Sorgun Safa Termal Otel’de yapılan toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, bazı daire müdürleri ve yurt dışında yaşayan Yozgatlı iş adamları katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, 5-6-7 Mayıs tarihlerinde bu programın ilkini ifa ettiklerini hatırlatarak,"Bu programın ardından bizler kalkınma ajansı olarak ilimize yatırım çekmek için elimizden geleni sarf edeceğiz. Avrupa’dan gelen iş adamlarımız için yeni bir kalkınma ajansıyız. 2009 yılında kurulan bir kamu kurumuyuz. Türkiye’de 26 tane kalkınma ajansı mevcut. Bizim ajansımız Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan sorumlu bir ajans. Kamu kurumu olması önemli. Her hangi bir yatırım danışmanının yaptığı işlemleri ajansımızdaki arkadaşlar en az onlar kadar sizlere hizmet etmek için gayret sarf ediyorlar. Yozgat’ta bulunan yatırım destek ofisimiz de ilimize yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimizin her zaman hizmetinde" dedi.


AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise,"Elbette insanoğlunun doğacağı yeri kendisinin belirleme imkanı olmuyor. Ama rızkını temin etmek için değişik sebeplerle bulunduğu yerden başka bir ile veya başka bir ülkeye gitme durumunda kalınıyor. Elbette niye gittiniz diye sorgulayacak değiliz. Yozgat’a kim bir çivi çakmak istiyorsa, Yozgat’a kim bir tane yatırım yapmak istiyorsa valimizle, belediyelerimizle, ajanslarımızla, milletvekillerimizle, bakanımızla beraber sizlerin hizmetkarı olmaya talibiz. Bize düşen görev yatırımcıyı Yozgat’a çekmektir. Yatırımcı kardeşlerimizin arayıp bulamadığı yer önümüzdeki yıllarda Yozgat olacak." diye konuştu.


Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise yurt dışında yaşayan Yozgatlı iş adamlarını memleketlerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yozgat’a yapılacak olan her türlü yatırım ve çalışmalarda biz en büyük desteği Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve değerli milletvekillerimizden alıyoruz ve hep birlikte Yozgat’ın gelişmesi için çalışıyoruz. Yozgat’ı daha ileri bir noktaya hep birlikte getireceğiz. Tabi çalışmalar bir ekip işidir. Bir tarafta idare bir tarafta siyasi ayak bir tarafta halk bir tarafta sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu bir ortam vardır. Eğer bunların hepsini bir araya getirirseniz ortaya güzel şeyler çıkar. Bütün gayretimiz güzel işler ortaya çıkarmak" şeklinde konuştu.


Toplantının ardından Yozgat merkeze gelen yurt dışında yaşayan Yozgatlı iş adamları, Çamlık Galata Otel’de desti kırıp Çamlık Milli Park’ta doğa yürüyüşü yaptı. Daha sonra iş adamları söz alarak kendilerini tanıtıp yaptıkları işler hakkında bilgiler verdi.




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