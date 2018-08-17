Yozgatlı kasaptan kurban yatırma tekniği

Her Kurban Bayramı’nda en çok görülen manzaraların başında gelen boynuz darbesiyle yalanan ve ellerini, parmaklarını kesen acemi kasap görüntüleri basit bir kurban yatırma taktiğiyle son buluyor. Büyükbaş kurbanın kolay yatırılma şeklini uygulamalı olarak anlatan kasap Demirtaş, kurban kesiminin tekniğine uygun bir şekilde yapılması durumunda üzücü kazaların yaşanmayacağı uyarısında bulundu.

Bir urgan yardımıyla kurbanlığın tek hamlede rahatlıkla yatırılabildiğini söyleyen Demirtaş, büyükbaş kurbanın yatırılma şeklini anlattı. Demirtaş, "7 metre uzunluğunda sağlam bir ip yardımıyla iki kişinin uyguladığı bir yöntemdir. İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp sonra iki defa karnından ve sırtından geçirdikten sonra ipi geriye çekince hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur hem de çevresine zarar vermez" dedi.