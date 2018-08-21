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21 Ağustos 2018 14:20

Yozgat’ta 145 acemi kasap hastanelik oldu

Yozgat’ta sabah erken saatlerde başlayan kurban kesimleri sırasında büyükbaş kurbanlıkların tekme, boynuz darbelerine maruz kalan ve bıçak ile satırla kendilerini yaralayan 145 kişi hastanelik oldu.

Yozgat’ta 145 acemi kasap hastanelik oldu

21 Ağustos 2018 14:20


Yozgat merkez ve ilçelerde kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Yozgat Şehir Hastanesi ve üniversite hastanesinin acil servislerinde, el ve bacak bölgelerinden bıçak ve satır kesiği ile boynuz ve tekme darbeleriyle yaralanan 145 kişiye tıbbi müdahalede bulunuldu.


Kurban keserken aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Abdulkadir Şen, "Kurban keserken bıçak ayağıma geldi, yaralandım. Yıllardır kendi kurbanımı keserim ama bugün başımıza bu geldi" dedi.


Ümit Ünal ise "25 yıldır kurban kesiyorum, ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Bacağımdan yaralandım" şeklinde konuştu.




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