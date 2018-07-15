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15 Temmuz 2018 23:40

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz etkinliği düzenlendi.

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz 2018 23:40


Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı gösteri de bulundu. Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan kamu spotları, fotoğraflar ve film gösterileri vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.


Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulanan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Halkın kendi kendisine armağan ettiği bir gün oluştu 15 Temmuz. Biz 15 Temmuz’da meydanlarda sizlerle birlikte olduk. Darbe girişimi haberini alır almaz bu alana geldik. 25 gün boyunca sizlerle halkın içerisinde mitingler yaptık. Halkın arasında olmak ayrıca bir onur ve güvenliktir. Yozgat halkı bizlere bu onuru yaşattı. Allah bu devlete millete bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın. Tüm şehit ailelerimizi tüm gazilerimizi sonuna kadar sahipleneceğiz” dedi.


Türkiye’nin, tarihin en büyük ihanetlerinden birisine şahitlik ettiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, “Milletimiz çok şükür o gece ayağa kalktı. Milletimiz, ülkemizi bir iç savaşa sürüklemek isteyenlere, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere, birlik ve beraberliklerimizi bozmak isteyenlere karşı daha çok güçlenerek hain darbe girişimini bertaraf etti. Türk milletine hainlik etmek isteyenler haddini aşanlar o gece derslerini aldılar. Bu millete bir daha ihanet etmek isteyenler karşısında bu yüce Türk milletini bulacaklar. Kendi hainliklerinde yine boğulacaklar” şeklinde konuştu.


2 yıl önceki aynı duyguları yine yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar ise ‘Allah bir daha 15 Temmuz’u bu millete yaşatmasın. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız’ ifadelerini kullandı.


15 Temmuz konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.


Etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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