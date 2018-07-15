Yozgat’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yozgat Şehitliğindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler.

Şehitlikte düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak yaptığı açıklamada 15 Temmuz’un bir ihanet planı olduğunu söyledi. Yurtnaç, “15 Temmuz, Türkiye’nin bölünmesi için yapılan bir plandır. Her 15 Temmuz’da hafızalarımız yenilenir. Allah Türkiye’yi çok büyük bir beladan korumuş. Zira inanıyoruz ki ülkemiz İslam’ın son kalesidir. Mazlumların sığındığı bir limandır. Rabbim tüm mazlumların sığınacağı yer olarak ülkemizi devam ettirsin. Zalimlere karşı bizi kalkan olarak kullansın. Biz de şehitlerimizle gazilerimizle onun uğrunda yaşamaya devam edelim. Çocuklarımızı, gençlerimizi milli şuurla yetiştirmek zorundayız. İnsanlardaki millilik vasfı kaybedildiğinde 15 temmuz hadisesini tekrar yaşarız. O maksatla biz temel doğrularımızı bilip vatanımızın ve ülkenin birliği ve bütünlüğü çerçevesinde hep birlikte çalışacağız” dedi.

Şehitlik törenin ardından Çapanoğlu Büyük Camiinde şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.