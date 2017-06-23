Yozgat’ta 19 çiftçiye 5 bin adet aşılı asma fidanı dağıtıldı

Dağıtılan aşılı asma fidanlarından çiftçiler, hem üzüm hem yaprak hem de pekmez üretecek. Çiftçiler ayrıca bu ürünleri pazarlama imkanı elde edecek ve ekonomilerine katkı sağlayacak.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada,"Geçen yıl üniversite ve valilik ortaklığında Şefaatli ilçemizin Karanlıkdere mevkiinde bağcılığın gelişmesi ile ilgili çalışmalar yürüttük ve mastır planı yaptık. Bugün itibari ile de 12 ilçemizde bağcılığı geliştirme amaçlı projeyi üniversitemizle beraber başlattık. Projeye toplamda 350 bin liralık bir finans sağlandık. Bu paralar aslında önemli paralar değil. Üretime yönelik bir çalışma olunca biz bu konuda sınır tanımıyoruz. Bu üretim hem halkımıza yansıyor hem de üreticimizin cebine giriyor"dedi.

Yozgat genelinde bağcılık yapan 19 çiftçiye 5 bin adet aşılı asma fidanın dağıtıldığını ifade eden Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey,"Bu yıl 5 bin adet dağıttık. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 20 bin fidana ulaştırmak istiyoruz. Çiftçilerimiz verdiğimiz aşılı asma fidanlardan hem üzüm hem yaprak hem de pekmez ürünü elde edecek. Çiftçilerimiz eğer birlikte hareket edebilirlerse aynı bölgede çok sayıda çiftçimizin bağcılığa yönelmesi durumunda ürettiklerini pazarlama imkanı elde edecekler. Biz bu noktada da çiftçimize destek olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere düzenlenen törenle aşılı asma fidanları dağıtıldı.