Yimpaş AVM önünden Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü ile başlayan 19. Uluslararası Sürmeli Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikleri’ne Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, çok sayıda yurt dışından konuklar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Mehter Takımının gösterisi sonrası konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 19. Uluslararası Sürmeli Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikleri’nin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yapılan etkinliklerin asıl amacının şehrin tanıtımı olduğunu belirten Yurtnaç, "Şehrimizin tanıtımına özel önem veriyoruz. Yurt içi ve dışındaki turizm fuarlarında Yozgat’ın Sarıkaya Roma hamamından termaline kadar tüm kaynaklarını tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızın uluslararası alana gelmesi önemlidir. Bu sene geçen seneden daha fazla yurt dışından ekipler gelmesi de tanıtıma katkı sağlayacaktır. Buraya gelen ekipler ülkelerine dönerken Yozgat’ın ülkemizin güzel şeylerini götürecek ve orada tanıtacak." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, 2014 yılında yapılan Sürmeli etkinliklerinde ön sıradaki protokol koltuklarını ve protokol kurallarını kaldırdıklarını ifade ederek "Sürmeli etkinliklerini sivil bir etkinlik olarak kutluyoruz ve bundan sonra da kutlamaya devam edeceğiz. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bazı etkinliklerimizi bazı mahallelerde de yapacağız ve etkinliğimizi şehrin tamamına yayacağız. Halkımızın daha fazla katılımını sağlayacağız. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik kapsamında sünnet edilen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 19. Uluslararası Sürmeli Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikleri, 10 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek.