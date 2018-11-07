Yozgat'ta 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde İl Milli Eğitim ve Eğitim Bir Sen ortaklığında Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Yozgat Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen programda Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli lösemi hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler ve katılımcılar Tarih dersini maske takarak dinlediler. Daha sonra katılımcılar sınıfları gezerek öğrencilere maske ve lösemiyi anlatan broşür dağıttılar.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, lösemili hastaların yaşadıkları sorunlara karşı empati geliştirmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini söyleyerek “Öğrencilerimizin lösemi hastalarıyla empati geliştirme sürecine dahil olmaları ve onları daha iyi anlayabilmeleri ve lösemili hastaların hayatlarını kolaylaştırma noktasında kurumsal olarak böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yozgat Eğitim Bir-Sen ile birlikte ortaklaşa program düzenlediklerini dile getiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise “Lösemili hastalar için bir farkındalık eğitimi planladık ve Merkez Ortaokulunda lösemili aile ve çocuklarıyla bir araya geldik. Yozgat'ta Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 100 tane lösemili çocuğu takip ediyoruz. Bunlarla tedavi süresinden sonra kendilerine destek olabilmek amacıyla ‘Umut Yolcuları' projesini geliştirdik. Bu projeyle biz bugüne kadar birçok aileye ziyarette bulunduk. Onların mutlu olmaları moral ve motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine sosyo kültürel faaliyetler düzenledik. Hep birlikte olduk ve lösemi konusuna Yozgat'ta dikkat çekmeye çalıştık” şeklinde konuştu.