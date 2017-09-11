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11 Eylül 2017 11:37

Yozgat’ta 2 asırlık konak zamana direniyor

Yozgat’ın Lök Köyünde bulunan 2 asırlık tarihi konak ve hamam, gelecek nesillere aktarılmak için restore edilmeyi bekliyor.

Yozgat’ta 2 asırlık konak zamana direniyor

11 Eylül 2017 11:37


Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Taşkan, sanat tarihi ve kültür açısından son derece önemli olan konak ve hamamda incelemelerde bulundu. Taşkan, eserlerin tescillenip koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.


Tarihi konak ve hamam üzerinde çalışma başlattıklarını dile getiren Taşkan,"Burada hem ahşap oyma tekniği hem de kalem işi bezeme tekniği kullanılmış. Bu boyamalar Batılılaşma döneminin izlerini gösteriyor. Buraların çok iyi korunması gerekiyor. Bu eserlerin tescillenip koruma altına alınması ve turizme kazandırılması gerekir. Bir an önce restore edilip daha iyi korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.


Tarihi konak ile birlikte köyde bir de tarihi hamamın bulunduğunu ifade eden Taşkan,"Köyde kişisel amaçlı mimari özellikleri bulunan bir hamam var. Hamamın küçük bir bölümü ayakta kalabilmiş, diğer kısımları yıkılmış. Bu hamamın da tarihi konak gibi koruma altına alınması gerekir. Hem konağın hem de hamamın tarihi yönüyle araştırılması Yozgat için önemli bir kazanım olacaktır" diye konuştu.




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