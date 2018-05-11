Yozgat’ta 28 engelli asker yemin etti

İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda düzenlenen yemin törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, askeri personel ve engelli yakınları katıldı. Engelliler, törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti.

Daha sonra engelli askerler adına konuşan Murat Galip, bir günlüğüne de olsa askerlik yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek “Biz engelli olduğumuz için askerlik anısı anlatanları hep dinledik ama artık bizim de anlatacak anılarımız var ve çok mutluyuz. Bizlere bu fırsatı tanıyan tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Asıl modern gelişmiş devlet, dezavantajlı gruplarının hayattaki mutluluğunu artıran devlettir. Engelli insanların hayatlarını nasıl kolaylaştırıyoruz. Kurumlara rahat gidebiliyorlar mı? Hastaneye rahat gidebiliyorlar mı? Okullara rahat gidebiliyorlar mı? işte tefarruatı düşünen devlet ve idare sınıfı geçmiş demektir. Bu maksatla bazı noksanlarımız olduğunu biliyoruz, bu noksanları ortadan kaldırmak için de samimiyet ve gayretle çalışıyoruz" dedi. Yurtnaç, sadece bugünlerde bu gençleri burada yer almalarından ziyade toplum hayatının içine girmeleri gerektiğini anlatarak, "Engellilerimizin kendilerini ifade etmeleri, vatandaşla beraber yaşamaları bizim en önemli görevimizdir. Bunu da gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası’nda icra edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından engelli askerlerin terhis belgeleri verildi ve tören geçişi yapıldı. Yemin eden askerler de çok mutlu olduklarını ifade etti. Ailelerde çocuklarının bir günlüğüne de olsa askerlik yaptıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Program davetlilere yapılan ikramın ardından sona erdi.