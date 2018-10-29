Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Yozgat'ta da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

28 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim Pazartesi günü düzenlenen etkinliklerle devam etti. Vali Kemal Yurtnaç'ın makamda tebrikleri kabulü ile başlayan bayram programı, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Tören alanında Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, halkın, öğrencilerin, askerin, polis okulu öğrencilerinin ve protokolün bayramını kutladı. Vali Yurtnaç, törende günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Yurtnaç'ın konuşmalarının ardından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program öğrencilerin şiir okuması, okulların, askerlerin ve polis okulu öğrencilerinin tören geçişi ile sona erdi.