Yozgat’ta 3 bin 500 kınalı keklik doğaya salındı

Yozgat’ta bu yılın ilk keklik salımı Nohutlu Tepesi’nde 3 bin 500 kınalı kekliğin doğaya bırakılması ile gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Vali Kemal Yurtnaç, Vali yardımcıları Adem Yılmaz ile Salih Altun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şubesi Müdürü Cihan Eğilmez ve daire müdürleri katıldı.

Doğal dengeyi korumak için yetiştirilen kınalı keklikleri doğaya saldıklarını söyleyen Vali Kemal Yurtnaç,"Doğal hayatı korumak lazım 2007 yılından itibaren Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı hastalıkları vakalarının artması ile birlikte Orman Su İşleri Bakanlığı tarafından böyle bir tesis kuruldu. Bu tesisten Türkiye’de 5 tane var. Birisi de Yozgat’ta. Yıllık 10 bin ile 12 bin arasında bir üretim yapılıyor. Biz keklikleri her sene bu aylarda doğaya salıyoruz. Amacımızı insanların sağlıklı bir şekilde yaşaması en önemlisi doğal dengeyi korumak. Kırım Kongo Kanamalı hastalıkları, Orta Anadolu’da özellikle Tokat, Sivas, Amasya ve Yozgat gibi illerde görülüyor. Kişiler kendileri keneleri çıkarmaya çalışıyor asıl problem o zaman başlıyor. Normalde sağlık kuruluşlardan geldiklerinde herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Yaşamlarına dair bir şeyler olmuyor doğal dengeyi sağlamak için keklikleri doğaya salıyoruz" dedi.

Keklikler için av yasağı koyduklarını da hatırlatan Vali Kemal Yurtnaç,"Biz keklikleri avcılar için doğaya salmıyoruz. Yozgat’ta keklik avlama zaten yasak ikinci bir yasak ise Aydıncık Kazankaya bölgesinde. Geçen sene keklik salımı yaptık. O bölgede ise ciddi kararlar aldık ve bu yasakla kekliklerin doğada yaşamasını sağlayacağız" diye konuştu.