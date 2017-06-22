Yozgat’ta 4 bin 560 kişi istihdam edildi

Türkiye İş-Kurumu’nun (İŞKUR) işçi ve işverenlere sunduğu fırsatları tanıtmak amacıyla Yozgat’a gelen tanıtım otobüsünü ziyaret eden Vali Yurtnaç, görevlilerden bilgi aldı. Vali Yurtnaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Milli Seferberlik’ çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Ocak ayında Konya’dan kamuoyuna duyurduğu ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında Yozgat’ta çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yozgat’ta yıl içerisinde 3 bin kişiyi istihdam etme hedefi koyduklarını ancak 4 bin 560 kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, yıl sonunda bu sayının 5 bini geçeceğini vurguladı.

Yozgat’ta üretimi ve istihdamı artırmak adına çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Yurtnaç,"Bunlardan bir tanesi Yozgatlı İş adamları zirvesiydi. Bunun şimdi birde yurt dışı ayağını yapacağız. Ankara ve İstanbul dışında ki iş adamlarımızı da ilimize davet edeceğiz. Amacımız ilimizde işsizliği azaltmak. Cumhurbaşkanımız ülke genelinde bir çalışma başlattı ve bu sayı 1.5 milyona doğru ilerliyor. Bizde bu sayının artmasında, ilimizde ki işsizliğin azalmasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.