Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 14:17

Yozgat’ta 4 bin 560 kişi istihdam edildi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında kentte 4 bin 560 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Yozgat’ta 4 bin 560 kişi istihdam edildi

22 Haziran 2017 14:17


Türkiye İş-Kurumu’nun (İŞKUR) işçi ve işverenlere sunduğu fırsatları tanıtmak amacıyla Yozgat’a gelen tanıtım otobüsünü ziyaret eden Vali Yurtnaç, görevlilerden bilgi aldı. Vali Yurtnaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Milli Seferberlik’ çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Ocak ayında Konya’dan kamuoyuna duyurduğu ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında Yozgat’ta çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.


Yozgat’ta yıl içerisinde 3 bin kişiyi istihdam etme hedefi koyduklarını ancak 4 bin 560 kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, yıl sonunda bu sayının 5 bini geçeceğini vurguladı.


Yozgat’ta üretimi ve istihdamı artırmak adına çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Yurtnaç,"Bunlardan bir tanesi Yozgatlı İş adamları zirvesiydi. Bunun şimdi birde yurt dışı ayağını yapacağız. Ankara ve İstanbul dışında ki iş adamlarımızı da ilimize davet edeceğiz. Amacımız ilimizde işsizliği azaltmak. Cumhurbaşkanımız ülke genelinde bir çalışma başlattı ve bu sayı 1.5 milyona doğru ilerliyor. Bizde bu sayının artmasında, ilimizde ki işsizliğin azalmasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
23
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Açık
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:50
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!