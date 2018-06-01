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01 Haziran 2018 16:27

Yozgat’ta 49 acemi er yemin etti

Yozgat’ta temel eğitimlerini tamamlayan 371’inci kısa dönem 49 er düzenlenen törenle yemin etti.

Yozgat’ta 49 acemi er yemin etti

01 Haziran 2018 16:27


Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 49 acemi askerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere hediye ve başarı belgeleri verildi.


Törende konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt edilen yeminin kahraman Türk ordusuna mensup olmanın bir belgesi olduğunu söyledi. Asker yakınlarına da seslenen Yeşilyurt,"Değerli anne ve babalar yaklaşık 4 hafta önce kutsal vatani görevini yapmak için bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız, biraz önce huzurunuzda yemin etti. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında vatan hizmetlerini yerine getirmek için bu kutsal ocağa gelen evlatlarınız, karşınızda gururla onurla dimdik durmaktalar. Gururla bu ocağa gönderdiğiniz evlatlarınızdan uzakta kalmaktan tasalanmayın. Onlar sadece sizlerin değil bizlerin de evlatlarıdır. Silah ve kader arkadaşlarımızdır" dedi.


Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda asker yakını katıldı.




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