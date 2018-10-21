Yozgat'ta 65 çocuğa da sosyal ve ekonomik destek sağlanacak

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından il merkezinde düzenlenen kahvaltı programına, Okul Destek Projesinden 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilk defa yararlanacak olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Müdürü Abdullah Neşeli ve yardımcıları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ile sosyo ekonomik destek olan aileler katıldı.

Kahvaltının ardından söz alan Proje Koordinatörü Teoman Başal konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı. Başal yaptığı açıklamada “2018 yılında proje ile 85 çocuğumuzu ekonomik desteğin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de destekledik. Bunu kültürel faaliyetlerle, sanatsal, sportif faaliyetlerle, gezilerle oluşturduğumuz öğrenci kulüpleri ile sağlamaya çalıştık. Her çocuğumuz ya bir spor dalı ile uğraşacak ya bir enstrüman çalışmayı bilecek dedik ve hamd olsun geride bıraktığımız bir yılın sonunda amacımıza ulaştık. Bu sayı bu sene içerisinde yeni dahil olan 65 çocukla birlikte 150'ye çıktı. Güçlü kalkınmış bir Türkiye için geleceğin büyüğü olacak güçlü bir çocuk olması gerektiği inancını her daim taşıyoruz. Çalışmalarımız gayretimiz hep bunun için daha fazla olacaktır. Yeni yılımızda çocuklarımıza aynı gayretle hizmet vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Program, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu'nun çocuklara hediye takdimi ile sona erdi.