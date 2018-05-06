Yozgat Yemek Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerde Yozgat’ın plakası olan ‘66’ şekline göre hazırlanan ocakta 66 testi kebabı pişirildi.

Yozgat’ta Hıdırellez ve 2. Yozgat Yemek Festivali kapsamında Yozgat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) iş birliğinde yemek yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle kutlanan festivalde, şehir dışından gelen birçok aşçı yöresel yemek pişirerek hünerlerini sergilediler. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda Yozgat’ın plakası olan "66" şeklinde hazırlanan ocakta 66 testi kebabı yapıldı. Etkinlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan’ın tarifiyle testi kebabı hazırlandı. Hazırlanan testi kebabının kırılmasından sonra 66 testide hazırlanan kebap halka ikram edildi.

Yozgat Valisi Yurtnaç açıklamada, amaçlarının ilin yöresel lezzetlerini Türkiye’ye tanıtmak olduğunu söyledi. Yurtnaç, “Bir taraftan Roma hamamıyla, bir taraftan termalle gündeme geliyoruz. Yozgat’ın farklılığını oluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün de 66 tane testi oluşturuldu. Bu testiler halkımıza ikram edilecek. Nevşehir’de testi yapılır Yozgat’ta da pişer halka sunulur” dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, Yozgat’ın yöresel lezzetlerinin başında testi kebabı geldiğini ve bunu Türkiye’ye tanıtmak istediklerini belirterek “Yozgat’ımızın Türkiye’ye örnek olabilecek güzel lezzetleri var. Bunların en başında gelenlerin birisi de testi kebabımız. İkincisini yaptığımız yemek şenliğinde testi kebabımızı Türkiye’mize tanıtmak istiyoruz. Bu tür tanıtımlar şehirlerin dışa açılması açısından önemli olaylardır. 2.’sini yaptığımız festivalin başarılı olduğunu umuyorum” şeklinde konuştu.

TAŞPAKON Genel Başkanı Tufan ise konfederasyon olarak misyonlarının milli değerler ve bu değerlerin korunması olduğunu ifade etti. Tufan, "Bugün testi kebabını yapmak ve tanıtmak hem yerli hem de ulusal anlamda bunu ileriye taşıma hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.