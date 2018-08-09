Yozgat’ta 8 çift, 08.08.2018 tarihinde toplu nikah töreniyle evlendi

Sürmeli Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 08.08.2018 tarihinde dünya evine girmek isteyen 8 çift için nikah töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişinin önünde düzenlenen törende çiftlerin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan kıydı. Çiftlerin şahitliğini de Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yaptı. Çiftlerin evlilik cüzdanlarını Vali Yurtnaç ve Milletvekili Başer takdim edip altın hediye ettiler.

Düzenlenen nikah töreni sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, evliliğin insan hayatında özel bir gün olduğunu söyledi. Özel bir olayın da özel bir günde olmasının güzel olduğunu anlatan Yurtnaç, "2018’in 8. ayın 8’inde 8 çiftimizin nikahını kıydık. Allah mutlu ve bahtiyar etsin, Allah hayırlı evlatlar nasip etsin bu kadar şahidin huzurunda umuyorum ki çok sağlam bir evlilik akdi oldu. Belediye başkanımıza da bu yaptığı güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise bugün ayın 8’i ve 2018’e bir 8 daha ekleyerek 8 çiftin nikahını kıydıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Gençlerimizin mutluluklarına şahitlik ettik. Hem gençlerimiz açısında hem bizim açımızdan, hem de Yozgatlılar açısında unutulmaz bir hatıra olacaktır. Bugün nikahını kıydığımız gençlerimizi bir ömür boyu mutlu olmalarını diliyorum"

Nikahı kıyılan çiftlerden Ömer Özer, böyle bir törenin kendileri için sürpriz olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey hiç aklımızda yoktu. Çok şaşırdık. Geldik, nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz. Bu günü istesek yaşayamazdık. Sağ olsunlar bize bugünü yaşattılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" derken eşi Hacer Özer de şunları ifade etti: "Normal herkes gibi nikahımız kıyılacağını düşünmüştük. Ama hiç unutulmayacak bir anamız oldu, herkese teşekkür ederim"

Diğer çiftlerde mutluluklarını ifade ederek böyle özel bir günde nikah kıydırmalarının unutulmaz olduğunu söyledi.

Nikah sonrası Yozgatlı ses sanatçısı Mümin Sarıkaya da konser verdi.